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Перечислены самые частые симптомы коронавируса у детей
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Перечислены самые частые симптомы коронавируса у детей

Юлия Курганова

Здоровье

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что наиболее частые симптомы COVID-19 у детей — это температура и кашель. Также у некоторых малышей при данном вирусе встречаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторного заболевания.

— Специфичных симптомов коронавирусной инфекции, как у взрослых, среди детей тоже не отмечается. Из всего набора, который есть при других респираторных инфекциях, чаще всего отмечается повышение температуры и кашель. У 2 процентов детей отмечается изолированное поражение желудочно-кишечного тракта без респираторных симптомов, — сообщил специалист.

Он отметил, что потеря обоняния не столь характерный симптом, потому что у детей раннего возраста сложно понять, есть ли он, так как они не могут сами это объяснить, передает РИА Новости.

Ранее врач объяснила, почему женщины лучше защищены от коронавируса. Мужчины более подвержены заражению коронавирусом, чем женщины, в том числе из-за особенностей половых органов.

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