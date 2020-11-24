«Атипичные последствия»: врачи рассказали, как коронавирус протекает у детей

Столичные власти выделили дополнительные средства на диагностику COVID-19 и выплаты детских пособий. Свыше 800 миллионов рублей будет направлено на оплату услуг частных медицинских лабораторий, проводящих лабораторно-диагностические исследо­вания на новую коронавирусную инфекцию по заказу правительства Москвы.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства города, это позволит провести порядка одного миллиона исследований. Перечень частных лабораторий, проводящих диагностику, будет расширен, что поможет оказывать своевременную медицинскую помощь большему количеству москвичей, заразившихся COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в столице было выявлено 5838 новых случаев инфекции. При этом среди новых заразившихся 12,1 процента — дети. Как коронавирус протекает у детей и какие лекарства им лучше не давать, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.

По словам профессора, доктора медицинских наук, врача-пульмонолога Александра Карабиненко, подавляющая часть детей переносит COVID-19 бессимптомно или в виде обычного ОРВИ.

— Дети ковидную инфекцию переносят легче в большинстве своем. Иногда и бессимптомно. Иногда бывают случаи смерти, но тогда ковид прицепляется, так скажем, к скомпрометированному организму с врожденными детскими болезнями. Поражение системы дыхания, которая повреждается при коронавирусе, протекает тяжелее, — говорит он.

Заместитель директора Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологи Алексей Масчан заметил, что дети без повреждений организма почти всегда переносят болезнь легко.

— У детей, в отличие от взрослых, в 95 процентах случаев коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, особенно у маленьких. До семи лет процент летальных исходов равен нулю, с 10 до 12 — 0,1–0,25 процента. Группа до 10 лет — гарантированно не переносит тяжело, — сказал он.

Проблемы могут создать так называемые атипичные последствия коронавируса, но они крайне редки.

— Единственное беспокойство может вызвать атипичное проявление, связанное с коронавирусом, так называемый эффективно воспалительный синдром. Когда дети после перенесенного коронавируса начинают температурить, появляется сыпь и сердечная недостаточность, повреждение органов. Это связано с тем, что коронавирус индуцирует общее воспаление. Но это крайне редкие случаи, — говорит Масчан.

Особых препаратов для лечения ковида у детей нет, подчеркнул эксперт.

— Все, что прописывают в качестве противовирусных средств — Арбидол, Кагоцел, Ингаверин, Интроферон, — это бредятина и чистой воды плацебо. Лишняя трата денег. Настоящих противовирусных препаратов два, и они не показали эффективность в массовом применении. Никакие препараты детям не прописывают, — добавил Масчан.

Дети получают симптоматическую терапию. Если сужено дыхание, им прописывают сосудосуживающие капли, если температура — то жаропонижающие. Проявлений коронавируса в классическом понимании, с пневмонией и острым повреждениям легких, у детей не бывает, заключил педиатр.

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