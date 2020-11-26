До двух сантиметров снега может выпасть в Москве 26 ноября

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столице в четверг, 26 ноября, может выпасть до двух сантиметров снега. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, в Москве после 14:00 местами начался снегопад. Так, на территории Новой Москвы и на западе Подмосковья свежий снег почти полностью прикрыл землю.

— За день кратковременный прирост снега в Москве может достигнуть двух сантиметров, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что теплый фронт накроет Москву в начале декабря и оставит город без снега.

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