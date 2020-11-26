Директор Моисеева: артист хотел бы спеть «Голубую луну» с Бузовой и Трубачом

Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Эстрадный исполнитель Борис Моисеев выразил желание спеть «Голубую луну» вместе с Николаем Трубачом и Ольгой Бузовой. Об этом сообщил директор певца Сергей Горох.

По его словам, Бузова и Трубач ранее просили у Моисеева разрешения на исполнение композиции, им пришлось потратить немало времени на подготовку. Сам Моисеев оценивал различные версии и утвердил ту, которую в результате и представили артисты.

— Ему было и грустно, и весело. Он очень доволен их исполнением. Там просмотры уже перевалили за несколько миллионов. Он счастлив. Правда, сожалеет, что все произошло без него, — поделился Горох в беседе с изданием Teleprogramma.

Также директор артиста выразил уверенность, что Моисеев исполнит «Голубую луну» вместе с Бузовой и Трубачом.

Напомним, певица и телеведущая Ольга Бузова исполнила вместе с Николаем Трубачом композицию «Голубая луна» в эфире телепередачи «Суперстар». Знаменитость добавила, что очень волновалась, однако в результате исполнение Моисеев оценил положительно. Эта реакция очень порадовала Бузову.

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