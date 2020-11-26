Четыре образовательных объекта по реновации построят в Пресненском районе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, Стрельбищенский переулок Карта всех событий

​В Пресненском районе Москвы по программе реновации построят четыре объекта образования. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в четверг, 26 ноября.

По его словам, для кварталов 798 и 800 Пресненского района создан проект планировки территории по реновации. Глава департамента уточнил, что жилую застройку обеспечивают социальными объектами для сбалансированного развития кварталов.

— Так, в Пресненском районе по программе реновации запланировано строительство двух средних школ, рассчитанных суммарно на 1300 учащихся, и образовательного комплекса на 500 мест с детским садом и школой, — сказал Сергей Левкин.

Он пояснил, что образовательные учреждения появятся на территории, которая с севера ограничена Звенигородским шоссе, с востока — Стрельбищенским переулком, а на западе — Третьим транспортным кольцом.

В рамках благоустройства планируется озеленение общественных пространств, создание детских площадок и мест для отдыха.

В Пресненском районе переселению и сносу подлежат 52 жилых дома, в которых проживают 8,3 тысячи москвичей.

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