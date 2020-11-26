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Дом по реновации в районе Нагорный будет готов к заселению в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Дом по реновации в районе Нагорный будет готов к заселению в 2022 году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Варшавское шоссеКарта всех событий

Дом по программе реновации в районе Нагорный планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы в четверг, 26 ноября.

По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, дом строится по адресу Варшавское шоссе, владение 100.

— В настоящее время завершен монтаж монолитных конструкций. Ведется монтаж инженерных систем и черновые отделочные работы, — сказал глава департамента.

Он уточнил, что дом состоит из трех секций. Фасады здания будут отделаны керамогранитными панелями, на них установят корзины под кондиционеры. Дом оборудуют автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

Всего в доме будет размещено 483 квартиры, из которых 115 — однокомнатных, 299 — двухкомнатных.

По данным пресс-службы, первый этаж дома будет нежилым. Там организуют лифты, вестибюль и технические помещения, сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики Москвы.

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