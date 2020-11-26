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Первый дом начали расселять по реновации в столичном районе Черемушки 
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Первый дом начали расселять по реновации в столичном районе Черемушки 

Вероника Кузьминова

Город

Жильцы первого дома для расселения по программе реновации в районе Черемушки дали согласие на переезд в новостройку. Об этом заявил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Речь идет о доме на улице Гарибальди. Согласие на переезд уже подписали все жители — 176 человек.

— Шесть семей уже заключили с Департаментом городского имущества договоры на равнозначные квартиры, пять семей обратились в Московский фонд реновации жилой застройки по вопросу докупки жилплощади. С остальными гражданами идет оформление договоров на равнозначное жилье, — приводятся слова Гамана на официальном сайте мэра Москвы.

Новостройка, в которую планируется переселение, находится в нескольких кварталах от прежнего места жительства людей. До станции метро «Профсоюзная» — минута ходьбы. В близости расположены детсад, торговый центр и скверы. Уточняется, что программа реновации затронет 24 тысячи жителей Черемушек.

Черемушкиреновацияпереселение семей
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