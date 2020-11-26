Спасатели предупредили о гололеде и мокром снеге в Подмосковье в четверг

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Гололед и налипание мокрого снега ожидаются в ближайшие часы в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону в четверг, 26 ноября.

Так, уточняется, что гололед и налипание мокрого снега сохранится в Подмосковье до 01:00 пятницы, 27 ноября.

— В ближайшие один–два часа до 01:00 27 ноября местами в Московской области ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега, гололедица, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Сотрудники МЧС посоветовали горожанам быть внимательнее и соблюдать осторожность на улице.

Ранее сообщалось, что в Москве 26 ноября может выпасть до двух сантиметров снега.

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