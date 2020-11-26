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Депутат Госдумы Федот Тумусов заболел коронавирусом
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Депутат Госдумы Федот Тумусов заболел коронавирусом

Кирилл Николаев

Общество

Депутат Госдумы Федот Тумусов сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 26 ноября.

Тумусов рассказал, что накануне решил сделать прививку от коронавируса с целью доказать людям, что вакцина является безопасной.

— К сожалению, планам сбыться не удалось — получил положительный тест на ковид, — заявил депутат Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 26 ноября сообщил, что 137 депутатов переболели коронавирусом, а 21 депутат находится в больнице.

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