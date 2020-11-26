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ЦБ оценил вероятность возникновения «пузыря» на рынке ипотеки
Фото: facebook.com/nalog.ru

ЦБ оценил вероятность возникновения «пузыря» на рынке ипотеки

Кирилл Николаев

Экономика

Системных рисков на рынке жилой недвижимости в России пока не наблюдается. Об этом свидетельствуют данные Банка России, опубликованные в четверг, 26 ноября.

Отмечается, что риски возникновения ценового «пузыря» в ближайшее время маловероятны. По оценке Центробанка, на данный момент выделяются три ключевых фактора роста цен на рынке недвижимости: повышение доступности ипотеки, рост инвестиционной привлекательности жилья и недостаточный уровень предложения на первичном рынке.

Банк России подчеркнул, что госпрограмма субсидирования ипотечной ставки показала свою эффективность в качестве временного антикризисного инструмента, однако ее продление на длительные сроки может привести к дисбалансу на рынке. Постепенное завершение государственной программы субсидирования ипотечной ставки поспособствует сбалансированному росту цен, сообщает РИА Новости.

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