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«Включил программу одиночества»: Боня рассказала, за что ругает теннисиста Сафина
Фото: youtube.com/Super

«Включил программу одиночества»: Боня рассказала, за что ругает теннисиста Сафина

Виктория Федотова

Звезды

Блогер и телеведущая Виктория Боня рассказала, что ругает теннисиста Марата Сафина за то, что он ведет уединенный образ жизни.

— Включил программу одиночества! Я ругаю его за это. Говорю, сколько можно? Как такой мужчина красивый может быть в программе одиночества? Я говорю ему, что он легенда. Говорю ему, что он еще не встретил ту единственную, — пояснила Боня.

Блогер отметила, что давно с ним знакома, на одной из встреч предложила «прокачать» его Instagram, сделав несколько фото, в том числе и совместных. По словам Бони, между ней и Сафиным дружба.

— У нас похожие истории по поводу отношений с мужчинами и женщинами. У нас повторяются одинаковые сценарии. Марат всегда всем хочет помочь, а интерпретируют все иначе. Он потрясающий парень, — рассказала блогер.

Видео опубликовано на YouTube.

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мнениесоцсетиВиктория Боня
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