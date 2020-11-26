Дополнительная группа российских спасателей прибыла в Степанакерт

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Дополнительная группа спасателей МЧС России прибыла из Еревана в Степанакерт для оказания помощи местному населению. Об этом в четверг, 26 ноября, рассказали в штабе оперативной группы ведомства в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что в Нагорный Карабах прибыла сводная группировка МЧС России, которая состоит из спасателей Ногинского и Тульского спасцентров и центра «Лидер». Также в Степанакерт были отправлены представители центрального аппарата МЧС и специалисты Минэнерго, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора в рамках трехстороннего договора Москвы, Баку и Еревана, который был согласован с целью прекращения вооруженного конфликта вокруг спорного региона.

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