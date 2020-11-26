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Россия не собирается отказываться от МКС
Фото: https://blogs.nasa.gov/spacestation/

Россия не собирается отказываться от МКС

Кирилл Николаев

Технологии

Российская Федерация не планирует отказываться от Международной космической станции (МКС). Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил первый заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» имени С. П. Королева, руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

По его словам, ни о каком прекращении работы МКС после 2025 года речи не идет. Также не планируется прекращение партнерских отношений.

Соловьев добавил, что решение о дальнейшей судьбе станции может быть принято только на правительственном уровне, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

Читайте также: Многочисленные элементы МКС могут начать выходить из строя после 2025 года

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