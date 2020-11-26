Канделаки предложила альтернативное главное слово уходящего года

Фото: Из личного архива Тины Канделаки

Телеведущая Тина Канделаки предложила свой вариант слова года, которое могли бы внести в словари. Об этом она рассказала на личной странице в Instagram.

Она напомнила, что Оксфордский словарь не смог определить главное слово года, заявив, что уходящий год не поддается описанию единой языковой единицей. А вот словарь Collins назвал словом года «локдаун» — режим изоляции, который вводили в странах из-за ситуации с коронавирусом.

— Ну а я думаю, что голосовать надо за словосочетание «полный Моргенштерн». Тут вам и музыка, и хаос, и тотальная непредсказуемость. А еще кажущееся безразличие, как защитная реакция на бесконечные грустные новости, — написала Канделаки.

Многие подписчики согласились с мнением звезды, добавив, что она очень точно и с юмором оценила ситуацию в мире в 2020 году. «Как вы четко сформулировали! Я согласна»; «Полный Моргенштерн! Черт, это же идеально звучит!»; «Отличный вариант, действительно слово года», — комментировали пользователи Сети.

Читайте также: «Хайп, хейт, погуглить»: эксперты рассказали, какие слова нужно внести в словарь русского языка