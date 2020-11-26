Тело российского военнослужащего обнаружили в Армении
Тело российского военнослужащего по контракту нашли в Армении. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Отмечается, что тело российского военного обнаружили вне территории воинской части. Следов насильственной смерти не выявлено.
Выясняются все обстоятельства случившегося. К расследованию присоединились правоохранительные органы Армении, сообщает ТАСС.
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