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«У подруги-блондинки взяла»: Самойлова очаровала фанатов снимком с сыном Давидом
Фото: @samoylovaoxana / Официальный аккаунт Оксаны Самойловой в Instagram

«У подруги-блондинки взяла»: Самойлова очаровала фанатов снимком с сыном Давидом

Юлия Захарова

Звезды

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова очаровала поклонников фотографией с маленьким сыном. Снимок появился на странице звезды в Instagram в четверг, 26 ноября.

На кадре девушка держит мальчика на руках и улыбается. Она напомнила фанатам, что показывала фотографию себя и мужа в детском возрасте, чтобы понять, на кого больше похож маленький Давид.

«У подруги-блондинки взяла»: Самойлова очаровала фанатов снимком с сыном ДавидомФото: instagram.com/samoylovaoxana

— Как выяснилось, у нас с Давидиком общее — только нос и овал лица. Хотя я считаю иначе — это ж моя копия, просто он голубоглазый и светленький. Но на этой фотке мне самой кажется, что я этого парня у подруги-блондинки подержать взяла, — написала Самойлова.

Подписчики пришли в восторг от снимка молодой мамы и ребенка. «Проблема всех мам: рожаешь, рожаешь, а они все на папу похожи»; «Вы похожи! Очень красивые»; «Какой же сладкий ребенок получился», — комментировали они.

Ранее Самойлова поделилась фотографией со своей дочкой Ариелой. Подписчики знаменитости отметили сходство дочки с мамой, а также поразились модельной внешностью девочки.

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ДжигандетиОксана Самойлова
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