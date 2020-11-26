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Суд в Москве вынес приговор третьему участнику похищения арбитражного управляющего
Фото: depositphotos.com

Суд в Москве вынес приговор третьему участнику похищения арбитражного управляющего

Виктория Родимкина

Происшествия

Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор еще одному участнику похищения арбитражного управляющего. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры в четверг, 26 ноября.

Так, 27-летний Сергей Яковлев признан виновным по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений».

— С учетом позиции государственного обвинителя Гагаринской межрайонной прокуратуры суд приговорил Яковлева к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что с сентября по ноябрь Яковлев согласился за деньги вместе с соучастниками похитить арбитражного управляющего.

Преступление было совершено 21 ноября 2016 года. Злоумышленники напали на жертву около дома, насильно усадили в машину и сковали наручниками. Затем похищенного передали другим лицам. Исполнители получили 80 тысяч рублей.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что приговор в законную силу не вступил.

Ранее стало известно, что суд вынес приговор участнику похищения арбитражного управляющего — Захару Симанкину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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