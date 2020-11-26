Адвокату Хасавову вынесли приговор по делу о принуждении к даче показаний

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Управляющему партнеру адвокатского бюро «Дагир Хасавов и партнеры» Дагиру Хасавову вынесли приговор по делу о принуждении к даче показаний. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Измайловского суда Москвы.

— Дагиру Хасавову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, колония общего режима, — приводит сообщение суда РИА Новости.

Как уточняется, уголовное дело содержит 12 томов, Хасавову предъявлено обвинение в принуждении к даче показаний, ранее его обвиняли в препятствовании правосудию.

Напомним, адвоката задержали осенью 2019 года в здании Лефортовского суда столицы. Он пришел туда, чтобы представлять интересы бывшего заместителя врио главы правительства Дагестана Раюдина Юсуфова, которому инкриминировался незаконный вывод средств из государственного бюджета под видом реализации в республике социальных программ.

Хасавова обвинили в попытке помешать расследованию и арестовали. Сам фигурант дела не признал свою вину.

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