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Трехэтажный самострой демонтировали в Новой Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Трехэтажный самострой демонтировали в Новой Москве

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Столичная Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости добилась демонтажа трехэтажного здания с мансардной крышей, незаконно возведенного в Новой Москве.

Нелегальную пристройку во время проверки Госинспекции в ТиНАО обнаружили по адресу поселок Сосенское, садовое товарищество «Круиз», участок № 76. Площадь самостроя с признаками многоквартирного жилого дома составляла 1,8 тысячи квадратных метров.

Участок, на котором располагалось строение, принадлежит на праве общей долевой собственности нескольким физическим лицам, однако был использован не по целевому назначению.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, ведомство направило материалы о правонарушении в Департамент городского имущества Москвы для подачи в суд иска о признании постройки самовольной. В соответствии с решением суда незаконное строение демонтировано, земельный участок очищен от строительных материалов и приведен в надлежащий вид, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что одну из столичных организаций оштрафовали более чем на 35 миллионов рублей за самострой.

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самостройгосинспекция по недвижимостиВладислав Овчинский
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