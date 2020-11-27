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Мужчина с ножом напал на школьника после убийства своей матери в Алтайском крае
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Мужчина с ножом напал на школьника после убийства своей матери в Алтайском крае

Юлия Ямпольская

Происшествия

Участковый уполномоченный полиции отдела МВД РФ по Локтевскому району Алтайского края, капитан полиции Владимир Высоцкий задержал подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

Стало известно, что неизвестный угрожал ножом одному из учеников возле школы. Подростки, которые увидели это, сразу сообщили педагогам.

— Получив информацию о случившемся, участковый уполномоченный полиции Владимир Высоцкий в считаные минуты прибыл на место происшествия, — сообщает МВД Медиа.

Неизвестный успел скрыться, но сотрудник правоохранительных органов нашел его около сельского магазина с ножом в руках. Он обезоружил злоумышленника и доставил его в участок полиции.

Выяснилось, что мужчина недавно приехал из государства ближнего зарубежья и поселился у 86-летней матери. Также стало известно, что подросток, которому угрожал задержанныйвозле школы, ранее помогал пожилой женщине.

— В процессе беседы задержанный неожиданно грубо отозвался о своей матери и сообщил, что ее уже нет в живых. Участковый среагировал мгновенно и выехал к дому, где проживала пенсионерка. В огороде за одним из строений под снегом и ветками он обнаружил ее тело, — рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

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