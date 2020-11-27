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СК Армении готовит материалы по факту внезапной смерти российского контрактника
Фото: facebook.com/www.police.am

СК Армении готовит материалы по факту внезапной смерти российского контрактника

Юлия Ямпольская

Происшествия

Следственный комитет Армении по Ширакской области готовит материалы по факту внезапной смерти российского военнослужащего-контрактника. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщила пресс-секретарь СК Рима Еганян.

По ее словам, тело военного без признаков жизни нашел сослуживец вне территории воинской части. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

— По факту внезапной смерти российского военнослужащего-контрактника в управлении Следственного комитета Армении по Ширакской области готовятся материалы, — цитирует Еганян РИА Новости.

В Гюмри Ширакской области Армении в соответствии с межгосударственным договором от 1995 года находится российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, согласно которым срок ее пребывания продлили до 2044 года.

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