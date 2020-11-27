СК попросил арестовать бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Следственный комитет России попросил Басманный суд столицы заключить в СИЗО бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По ее словам, меру пресечения просят избрать до 25 января.

— В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует Софинскую РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что СК допросил бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко.

Напомним, что его задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, в 2018 году Максименко незаконно заключил государственные контракты на строительство и ремонт зданий по федеральной целевой программе (ФЦП) между территориальными управлениями ФСИН России и одной компанией в Северо-Кавказском федеральном округе. В результате в эксплуатацию не были введены 14 объектов. Общая сумма ущерба предприятию составила свыше 189 миллионов рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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