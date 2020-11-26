СМИ: СК допросил бывшего замдиректора ФСИН Максименко

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Следственный комитет Российской Федерации завершил допрос бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерия Максименко. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 26 ноября.

Отмечается, что Максименко был допрошен как обвиняемый. Позднее его отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. В пятницу, 27 ноября, СК выйдет в суд для избрания Максименко меры пресечения.

Напомним, что бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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