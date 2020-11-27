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ЦБ разработал законопроект для упрощения работы банков с клиентами
Фото: nikitin@sumirea.ru

ЦБ разработал законопроект для упрощения работы банков с клиентами

Юлия Ямпольская

Экономика

Центральный Банк России вместе с Росфинмониторингом разработал проект закона, согласно которому можно определить правовые основы работы платформы «Знай своего клиента». Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает пресс-служба регулятора.

Уточняется, что проект позволит уменьшить нагрузку на добросовестных представителей бизнеса, а также на малый и микро-бизнес. Использование платформы также поможет сократить расходы предпринимателей на сотрудничество с банками и подготовку документов, которые обосновывают реальную хозяйственную деятельность, передает РИА Новости.

— Кроме того, новация направлена на снижение уровня вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций, повышение эффективности национальной системы ПОД/ФТ, — добавили в пресс-службе.

Летом 2020 года Банк РФ представил бизнесу концепцию информационного сервиса оценки риска клиентов кредитных организаций — «Знай своего клиента». Информационная система должна полноценно заработать в конце 2021 — начале 2022 года.

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