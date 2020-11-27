Новогодние украшения появятся на улицах Москвы до 14 декабря

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Пушкинская площадь Карта всех событий

Улицы и здания Москвы закончат украшать к новогодним праздникам до 14 декабря. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в некоторых местах поменяется архитектурная подсветка зданий. Также появятся световые арки на Пушкинской и Тверской площадях, на площади Революции, в Новопушкинском сквере, Камергерском и Газетном переулках.

— Сейчас ведется монтаж световых конструкций в центральной части, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях, завершить украшение всего города планируем до 14 декабря, — цитирует Бирюкова пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

В столичных парках появятся елки с шарами и гирляндами. У Триумфальной арки поставят световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Новогодние украшения появятся и на Северном речном вокзале. Уточняется, что для украшения города будут использовать ранее приобретенные конструкции. Новые закупаться не будут.

Читайте также: Столичные власти не планируют закрывать метрополитен в новогоднюю ночь