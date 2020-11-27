Видео последствий «огненной» аварии с бензовозом появилось в Сети
На автодороге «Волга» во Владимирской области произошла авария. Бензовоз столкнулся с грузовиком в районе населенного пункта Садовое. Сообщается, что пострадали два человека.
После столкновения одна из машин перевернулась и загорелась, что видно из видео, опубликованного с места происшествия, сообщает REN.TV. На кадрах видно, что перевернувшийся грузовик опрокинулся в кювет и горит.
Второй горящий грузовик развернулся и перекрыл дорогу поперек, его тушат пожарные. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
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