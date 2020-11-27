Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Видео последствий «огненной» аварии с бензовозом появилось в Сети
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Видео последствий «огненной» аварии с бензовозом появилось в Сети

Виктория Федотова

Происшествия

На автодороге «Волга» во Владимирской области произошла авария. Бензовоз столкнулся с грузовиком в районе населенного пункта Садовое. Сообщается, что пострадали два человека.

После столкновения одна из машин перевернулась и загорелась, что видно из видео, опубликованного с места происшествия, сообщает REN.TV. На кадрах видно, что перевернувшийся грузовик опрокинулся в кювет и горит.

Второй горящий грузовик развернулся и перекрыл дорогу поперек, его тушат пожарные. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Читайте также: Крупный пожар в производственном здании произошел в Подмосковье

Владимирская областьавариявидео
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Все мнения
О проекте