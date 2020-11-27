Видео последствий «огненной» аварии с бензовозом появилось в Сети

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

На автодороге «Волга» во Владимирской области произошла авария. Бензовоз столкнулся с грузовиком в районе населенного пункта Садовое. Сообщается, что пострадали два человека.

После столкновения одна из машин перевернулась и загорелась, что видно из видео, опубликованного с места происшествия, сообщает REN.TV. На кадрах видно, что перевернувшийся грузовик опрокинулся в кювет и горит.

Второй горящий грузовик развернулся и перекрыл дорогу поперек, его тушат пожарные. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Читайте также: Крупный пожар в производственном здании произошел в Подмосковье