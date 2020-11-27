Власти Москвы выставили на торги 15 машиномест на юго-востоке города

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

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В районе Выхино-Жулебино собираются продать 15 машиномест в четырехэтажном паркинге. Об этом сообщил Департамент городского имущества столицы.

Помимо машиномест на электронный аукцион выставили обособленные боксы.

— Из выставленных на торги объектов шесть машино-мест находятся на цокольном этаже здания, девять парковочных боксов — на 2–4 уровнях. Для удобства автомобилистов в этом же здании расположены автосервис и мойка, — сообщается на сайте департамента.

Уточняется, что объекты находятся рядом со станцией «Лермонтовский проспект» недалеко от МКАД. Минимальная стоимость одного лота равна 538 тысяч рублей, максимальная — 657 тысяч рублей.

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