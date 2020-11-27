«Тактика ящерицы»: в Госдуме прокомментировали политику Украины в отношении Донбасса

Руслан Бальбек / Фото: facebook.com/people/Руслан-Бальбек/

Вся политика Украины в отношении Донбасса укладывается в фразу «горе от ума». Об этом в пятницу, 27 ноября, заявил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.

Напомним, главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Руслан Хомчак сообщил, что существует несколько причин, которые могут помешать шансам возвращения Донбасса военным путем. Среди них нарушение международного права о военных действиях в густонаселенных районах, возможность потерь в украинской армии, а также «вероятное вмешательство России».

Как утверждает Бальбек, украинским властям не стоит говорить на весь мир о своем «миролюбии».

— Вся украинская политика в отношении Донбасса укладывается в фразу «горе от ума», причем ума недалекого, затуманенного откровенным нацизмом, не желающего исполнять то, что сами подписывали в 2015 году. Какая-то тактика ящерицы — постоянно лавировать между острыми углами и прятаться в нору, — цитирует депутата РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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