Москва впервые вошла в двадцатку лучших городов мира для жизни экспатов 

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москва поднялась на 17-е место в рейтинге Expat Insider, который оценивает жизнь иностранных специалистов в разных городах планеты. Об этом заявил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столица впервые попала на такую высокую позицию в рейтинге от агентства Internations. Москва опередила Нью-Йорк, Берлин и Цюрих.

— Соседями Москвы в рейтинге стали Люксембург, Хошимин, Доха и Вена. Живущие в Москве иностранцы дают высокую оценку различным сферам жизни в столице, этому способствуют созданные благоприятные условия для бизнеса и инвестиций, в том числе для иностранных компаний, — приводятся слова Ефимова на официальном сайте мэра Москвы.

В рейтинге города оценивают по четырем подпунктам: проживание, жилье и финансы, качество жизни, работа в городе. Выше всего экспаты оценили столицу по уровню работы и карьерным возможностям — 12-е место среди других городов мира. По финансовому положению Москва находится на 16-м месте, по общественному транспорту — на 19-м.

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