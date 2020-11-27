Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москва впервые вошла в двадцатку лучших городов мира для жизни экспатов 
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москва впервые вошла в двадцатку лучших городов мира для жизни экспатов 

Вероника Кузьминова

Город

Москва поднялась на 17-е место в рейтинге Expat Insider, который оценивает жизнь иностранных специалистов в разных городах планеты. Об этом заявил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столица впервые попала на такую высокую позицию в рейтинге от агентства Internations. Москва опередила Нью-Йорк, Берлин и Цюрих.

— Соседями Москвы в рейтинге стали Люксембург, Хошимин, Доха и Вена. Живущие в Москве иностранцы дают высокую оценку различным сферам жизни в столице, этому способствуют созданные благоприятные условия для бизнеса и инвестиций, в том числе для иностранных компаний, — приводятся слова Ефимова на официальном сайте мэра Москвы.

В рейтинге города оценивают по четырем подпунктам: проживание, жилье и финансы, качество жизни, работа в городе. Выше всего экспаты оценили столицу по уровню работы и карьерным возможностям — 12-е место среди других городов мира. По финансовому положению Москва находится на 16-м месте, по общественному транспорту — на 19-м.

Читайте также: Названы регионы с самыми высокооплачиваемыми работниками

Москварейтингиностранцы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Все мнения
О проекте