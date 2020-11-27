Захарова назвала неадекватной реакцию Польши на запрос о разговоре Качиньских

Фото: mid.ru / МИД РФ

Варшава неадекватно отреагировала на запрос Москвы о разговоре президента Польши Леха Качиньского с братом перед авиакатастрофой под Смоленском. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее РФ запросила у польской стороны стенограмму телефонного разговора, который Качиньский провел с братом Ярославом за минуты до крушения правительственного самолета. По данным СМИ, в этом диалоге «затрагивался один из аспектов осуществления полета», а саму запись внесли в материалы польского уголовного дела.

В свою очередь, власти Польши встретили просьбу российских коллег «неадекватно», считает Захарова.

— Возможно, дело в том, что данный сюжет не укладывается в раскручиваемую в Польше на протяжении нескольких лет конспирологическую версию причин катастрофы, которая противоречит фактам, которые были отражены в соответствующих докладах Межгосударственного авиационного комитета и польской комиссии по расследованию авиационных происшествий государственной авиации, — приводит РИА Новости ее предположение, озвученное на брифинге.

Дипломат призвала польских коллег внимательно отнестись к разговору Качиньского и его брата, поскольку содержимое этой беседы может стать «новым доказательным материалом» и оказать сильное влияние на расследование происшествия.

Представитель МИД РФ добавила, что Генпрокуратура России по-прежнему ждет от Варшавы официального ответа, предпочитая не полагаться на распространяемые прессой слухи.

СПРАВКА «ВМ»

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом страны Лехом Качиньским вылетела на траурные мероприятия в Катынь правительственным самолетом Ту-154. Из-за плохой видимости и невозможности разглядеть землю летчики решили посадить лайнер. Однако борт несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Северный и столкнулся сначала с деревьями, а после — с землей. В результате ЧП погибли все 96 человек, находившиеся в самолете.

Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета в 2011 году, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством бывшего главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума лайнера, который пошел на посадку, несмотря на густой туман.

Нынешние власти Польши не согласились с выводами МАК и комиссии Миллера и создали вторую комиссию, которая уже несколько лет не может закончить работу и представить официальный отчет.

В МИД России много раз называли польское повторное расследование политически ангажированным.

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