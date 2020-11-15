«Комплекс несостоявшейся империи»: как обвинения Польши повлияют на отношения России и Европы

Государственный флаг Польши / Фото: pixabay.com

Обвинения Польши в том, что Россия пытается очернить ее репутацию, — следствие многолетних исторических проблем политических взаимоотношений двух стран, и с экономикой это никак, в частности, с поставками газа, не связано. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Не очернение, а сравнение

Как считает политтехнолог, автор Телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов, вопросы очернения чьей-либо репутации в информационном поле вообще никак не могут возникать.

— Мы освещаем то, что происходит у них, а они — то, что происходит у нас. Но это уже оценочная вкусовщина. Если у них там из-за [запрета] абортов митинги, во время которых выходят сотни тысяч людей, и полиция применяет очень жесткие меры, например, даже жестче, чем в Белоруссии, а российские СМИ это освещают, то это не очернение. Это сравнение, — объяснил эксперт.

Все останется на их совести

По его словам, вопросы, связанные с экономикой, обычно широко обсуждаются не в публичном пространстве, и при их рассмотрении не обращают внимания на различные высказывания чиновников. В том числе и на то, что заявил пресс-секретарь польского министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, назвавший Россию самой большой угрозой для Польши, которая, по его мнению, лжет и манипулирует образом не только его страны, но и всего Запада, а также НАТО.

— Они [польские чиновники] давно уже забыли, что есть мнение одного народа о другом народе. Соответственно, есть мнение своего народа и чужого народа о тех людях, которые занимаются манипуляциями. Но пусть все останется на их совести, — добавил Баширов.

Безостановочная польская русофобия

Политолог и публицист Армен Гаспарян назвал поведение Польши «классическим комплексом несостоявшейся империи — страны, которая много из себя представляла только в собственных глазах, что заканчивалось лишь ее разделом».

— Из этого комплекса выступает вечная, безостановочная польская русофобия. Никакой другой серьезной внятной идеи, кроме этой, нет. Потому что там детей учат: «Великая Польша, от моря до моря», и, естественно, во всем всегда виноваты русские. Именно русские. Обычно все разговоры крутятся вокруг 1939 года (начало второй мировой войны — прим. «ВМ») и эксгумации праха [погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха] Качиньского, которую даже коронавирус остановить не смог, — констатировал специалист.

Отношения с ЕС в целом нормальные

Оба эксперта при этом отмечают, что вряд ли взаимоотношения между Россией и Польшей сильно повлияют на контакты России с остальными странами Евросоюза. Но наша страна в целом настроена дружелюбно. Только с противоположной стороны это не так, что уже стало привычным явлением.

— Данные отношения двух стран вообще не идут ни в каком смысле в общеевропейский зачет. Все уже привыкли: 30 лет одно и то же. В Евросоюзе много членов, но у нас с Францией, Германией, за исключением некоторых моментов, нормальные взаимоотношения. И с Голландией, и с Бельгией, с Италией, и с Испанией хорошие. Но с поляками — это судьба. Поэтому вообще не нужно проецировать их вечные фобии на диалог России и коллективного Брюсселя, — отметил Армен Гаспарян.

А Марат Баширов говорит, что и в самом ЕС многие возмущены Польшей, которая больше отрабатывает американскую повестку, нежели общеевропейскую.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков в своих социальных сетях написал, что образ Польши в мире не связан с усилиями России и ухудшение ее имиджа для нашей страны не представляет интереса. По его словам, оно вызвано тем, что внутренняя политика Польши не вписывается в требования и ценности ЕС. И Варшаве не Москву надо в этом обвинять, а посмотреть в зеркало, где они и увидят виновного.

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