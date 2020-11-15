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«Надо посмотреть в зеркало»: Пушков ответил на обвинения Польши в адрес России 
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

«Надо посмотреть в зеркало»: Пушков ответил на обвинения Польши в адрес России 

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

Ухудшение имиджа Польши для России не представляет никакого интереса. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в воскресенье, 15 ноября.

Ранее пресс-секретарь польского министра-координатора спецслужб Станислав Жарин заявил, что Москва ведет атаку на Варшаву в информационном поле и пытается испортить Польше репутацию.

Пушков заявил, что образ Польши в мире не связан с действиями России.

— Образ Польши в мире не связан с усилиями России — ухудшение ее имиджа не представляет для нас интереса. Оно вызвано тем, что внутренняя политика Польши не вписывается в требования и ценности ЕС, — написал сенатор в Twitter-аккаунте.

Он уверен, что Варшаве вместо обвинений в сторону Москвы нужно «посмотреть в зеркало» и увидеть там виновного.

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