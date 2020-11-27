Более 750 нарушителей мер профилактики коронавируса выявили в Москве

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

За первые две недели ноября в столице было выявлено свыше 750 нарушений мер по профилактике коронавируса. Об этом пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы заявила в пятницу, 27 ноября.

—В период с 1 по 14 ноября Госинспекция по недвижимости выявила 756 нарушений в рамках профилактической деятельности по предупреждению COVID-19, — указано в релизе ведомства.

По его данным, инспекторы провели наибольшее число проверок в образовательных и социальных учреждениях. Ревизии также прошли в общественных местах, офисах, предприятиях в сфере ЖКХ, бизнес-центрах, объектах культуры и спорта, развлекательных учреждениях, предприятиях сервиса.

В половине случаев, по информации пресс-службы, эксперты фиксировали отсутствие средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Нередко отмечалось отсутствие разметки социальной дистанции. Также работодатели нарушали требование о переводе трети сотрудников на удаленку.

В ведомстве добавили, что чаще всего нарушения допускали бизнес-центры, хотя на них пришлось всего четыре процента от общего количества проверок.

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