Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 750 нарушителей мер профилактики коронавируса выявили в Москве
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Более 750 нарушителей мер профилактики коронавируса выявили в Москве

Ростислав Зубков

Город

За первые две недели ноября в столице было выявлено свыше 750 нарушений мер по профилактике коронавируса. Об этом пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы заявила в пятницу, 27 ноября.

—В период с 1 по 14 ноября Госинспекция по недвижимости выявила 756 нарушений в рамках профилактической деятельности по предупреждению COVID-19, — указано в релизе ведомства.

По его данным, инспекторы провели наибольшее число проверок в образовательных и социальных учреждениях. Ревизии также прошли в общественных местах, офисах, предприятиях в сфере ЖКХ, бизнес-центрах, объектах культуры и спорта, развлекательных учреждениях, предприятиях сервиса.

В половине случаев, по информации пресс-службы, эксперты фиксировали отсутствие средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Нередко отмечалось отсутствие разметки социальной дистанции. Также работодатели нарушали требование о переводе трети сотрудников на удаленку.

В ведомстве добавили, что чаще всего нарушения допускали бизнес-центры, хотя на них пришлось всего четыре процента от общего количества проверок.

Читайте также: Кальянной на Арбате грозит закрытие из-за нарушения мер против коронавируса

грубые нарушенияМосквапроверка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Все мнения
О проекте