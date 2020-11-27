«Мне еще Большой поднимать!»: Цискаридзе объяснил, что в первую очередь сделает в главном театре России

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что он «ходячий Большой театр».

— Я оттуда никуда не уходил, я там, это они в гостях. Я ходячий Большой театр, как и мои коллеги, которые работали со мной на этом уровне. Где бы ни находились Владимир Васильев или Александр Лазарев, они — Большой театр. А те муравьи, которые там сейчас сидят, никакого отношения к Большому театру не имеют. Они просто обогащаются за счет бюджета, который отчисляется Большому театру, — заявил Цискаридзе.

После участия в шоу «Вечерний Ургант», где артист поднял шоумена Ивана Урганта, у Цискаридзе спросили, тяжело ли ему было поднимать ведущего.

— Да мне еще Большой театр поднимать! Прежде всего надо будет заняться хозяйством. Любая профессия имеет логику. Это производство. Когда у тебя около сцены протекает все и грибок — это страшно. Это около сцены происходит, там нет репетиционных залов. Первое, что делается, — это инвентаризация, — отметил педагог.

По его словам, Цискаридзе было непросто, когда он с нуля поднимал Академию балета имени Вагановой, а с Большим театром все было бы проще, потому что артист очень хорошо знает это здание. Он добавил, что Большой театр находится «в плачевнейшем состоянии во всех смыслах».

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