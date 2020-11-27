Пострадавших при прорыве трубы в Подмосковье девочек выписали из больницы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Девочек, которые пострадали в результате прорыва теплотрассы в Московской области, выписали из больницы. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

— Наши девчонки из Дзержинского, пострадавшие во время аварии на теплотрассе, сегодня выписались из люберецкого Центра охраны материнства и детства, — отметила она на личной странице в Instagram.

По словам омбудсмена, дети подружились, пока находились в больнице. Сама Мишонова вместе с главой городского округа Дзержинский Людмилой Ивановой навестила детей перед выпиской, подарила им новогодние подарки и пожелала всего наилучшего.

Напомним, что в четверг, 12 ноября, на Томилинской улице возник прорыв трубы с горячей водой. В тот момент четыре девочки 2008 года рождения переходили дорогу. В результате они получили термические ожоги ног. Детей направили в медицинское учреждение.

Читайте также: Омбудсмен Москвы рассказала о судьбе спасенного из запертой квартиры мальчика