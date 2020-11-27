Марат Хуснуллин: от апартаментов, как класса жилья, нужно максимально уходить

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От апартаментов как класса недвижимости нужно постепенно уходить, одновременно делая их жильем. Такое мнение вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил в пятницу, 27 ноября, на совещании по теме строительства и вопросов ЖКХ, которое он провел в Ростове-на-Дону.

— Я считаю, что от апартаментов, как от названия такого класса жилья, нужно максимально уходить, их нужно максимально делать жильем, — приводит РИА Новости его слова.

Он напомнил, что апартаменты появились там, где функциональные зоны в градостроительном плане не соответствовали полноценному жилью или где не хватало инфраструктуры. Со временем, рассказывает Хуснуллин, апартаменты превратились в жилье для временного проживания, где люди не могут прописаться и при этом платят повышенную коммуналку, если сравнивать с проживанием в обычных домах.

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