Мэр столицы утвердил стандарты стоимости ЖКУ для расчета субсидий на оплату жилья

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размеры стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, которые будут применяться для расчета субсидий на оплату жилья с нового года. Соответствующее постановление появилось на официальном портале главы города.

В частности, с 1 января 2021 года для пользователей жилья государственного или муниципального фонда и наниматели жилого помещения частного жилищного фонда стандарта стоимости ЖКУ составит 5196,14 рубля в месяц для граждан, которые проживают одни. Для каждого члена семьи из двух человек сумма снизится до 3994,38 рубля в месяц, а для членов семьи из трех человек — до 3701,02 рубля.

Наниматели и члены специальных потребительских кооперативов должны будут платить 5305,51 рубля ежемесячно (одиноко проживающие), 4087,18 рубля (на каждого члена семьи из двух человек) или 3790 рубля (для семьи из трех и более человек).

Пункты постановления вступят в силу с 1 января 2021 года.

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