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Оставшаяся без работы Ротару отказалась выступать за 20–30 тысяч евро
Фото: Официальный аккаунт Софии Ротару в Instagram/facebook.com/yuri.kostin.5

Оставшаяся без работы Ротару отказалась выступать за 20–30 тысяч евро

Ростислав Зубков

Звезды

Народная артистка СССР София Ротару не намерена снижать стоимость своих концертов, несмотря на глобальный кризис и отсутствие денег от выступлений. Об этом заявил директор певицы Сергей Лавров.

По его словам, из-за пандемии коронавируса артистка осталась без концертов. При этом она не может вернуться в Россию из-за закрытых границ. Вдобавок Ротару оказалась в затруднительном положении: она получает гонорары валютой, а курс евро вырос. Если у российских исполнителей заработок, по сути, остался прежним, то у певицы он должен был вырасти, считает ее представитель.

— По-хорошему, ей надо снизить сумму до 20–30 тысяч евро. Но она этого не делает. Соответственно, заказчики выбирают тех, кто подешевле. Сейчас кризис. Денег нет ни у кого, — подчеркнул Лавров в разговоре с «Собеседником».

Он отметил, что раньше олигархи были готовы платить по 6–7 миллионов рублей за концерт Ротару.

Несмотря на ухудшение обстановки, артистка не печалится и спокойно живет в Киеве, общаясь только с самыми близкими людьми, заключил директор певицы.

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концерты и выступленияСофия Ротаруденьги
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