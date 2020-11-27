Оставшаяся без работы Ротару отказалась выступать за 20–30 тысяч евро
Народная артистка СССР София Ротару не намерена снижать стоимость своих концертов, несмотря на глобальный кризис и отсутствие денег от выступлений. Об этом заявил директор певицы Сергей Лавров.
По его словам, из-за пандемии коронавируса артистка осталась без концертов. При этом она не может вернуться в Россию из-за закрытых границ. Вдобавок Ротару оказалась в затруднительном положении: она получает гонорары валютой, а курс евро вырос. Если у российских исполнителей заработок, по сути, остался прежним, то у певицы он должен был вырасти, считает ее представитель.
— По-хорошему, ей надо снизить сумму до 20–30 тысяч евро. Но она этого не делает. Соответственно, заказчики выбирают тех, кто подешевле. Сейчас кризис. Денег нет ни у кого, — подчеркнул Лавров в разговоре с «Собеседником».
Он отметил, что раньше олигархи были готовы платить по 6–7 миллионов рублей за концерт Ротару.
Несмотря на ухудшение обстановки, артистка не печалится и спокойно живет в Киеве, общаясь только с самыми близкими людьми, заключил директор певицы.
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