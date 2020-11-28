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Незаконную постройку демонтировали в Сокольниках
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Незаконную постройку демонтировали в Сокольниках

Татьяна Плотникова

Город

Столичная Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости добилась демонтажа металлической бытовой пристройки, незаконно возведенной в районе Сокольники.

Нелегальную бытовку во время проверки Госинспекции в ВАО обнаружили по адресу улица Олений Вал, дом 7, строение 6. Площадь самостроя составляла 856,2 квадратного метра.

Строение было возведено без разрешительной документации, не поставлено на государственный кадастровый учет, права собственности на него не зарегистрированы.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, к настоящему времени незаконная пристройка демонтирована, здание приведено в первоначальный вид. Освобожденный участок теперь используется под парковку автомобилей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что одну из столичных организаций оштрафовали более чем на 35 миллионов рублей за самострой.

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самостройгосинспекция по недвижимостиВладислав Овчинский
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