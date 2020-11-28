Юрист объяснил, что делать с фальшивыми купюрами

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Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, как следует себя вести, если при попытке расплатиться за товар или услугу была обнаружена подозрительная банкнота.

По словам эксперта, не следует позволять куда-либо уносить купюру, поскольку тогда ее могут подменить: под предлогом того, что банкнота не настоящая, могут подменить нормальные деньги на фальшивые.

При обнаружении подозрительной купюры следует обратиться в банк для проверки подлинности, указал специалист.

— Если купюра вызывает сомнения, то вам предоставят соответствующую справку — выпишут реквизиты денежного знака, ее номинал, год изготовления.Взамен вам выдадут деньги, а саму банкноту отправят на экспертизу, которая будет делаться в течение пяти рабочих дней, — рассказал Петропольский агентству «Прайм».

Если в кредитно-финансовой организации признают банкноту ненастоящей, на ней ставят оттиск «подделка», указывают наименование банка, дату, уведомляют об этом полицию и составляют протокол изъятия купюры.

Чтобы наказать человека за наличие фальшивой купюры, придется доказать злой умысел — в таком случае возможно наказание в виде лишения свободы до восьми лет, но суды «к таким делам относятся более придирчиво, поэтому не ведитесь на то, что вас запугивают, дескать, вы фальшивомонетчик, преступник», подчеркнул эксперт.

Ранее аналитик назвал самые популярные схемы обмана в «черную пятницу».

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