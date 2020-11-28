Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Юрист объяснил, что делать с фальшивыми купюрами
Фото: pixabay.com

Юрист объяснил, что делать с фальшивыми купюрами

Татьяна Плотникова

Общество

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, как следует себя вести, если при попытке расплатиться за товар или услугу была обнаружена подозрительная банкнота.

По словам эксперта, не следует позволять куда-либо уносить купюру, поскольку тогда ее могут подменить: под предлогом того, что банкнота не настоящая, могут подменить нормальные деньги на фальшивые.

При обнаружении подозрительной купюры следует обратиться в банк для проверки подлинности, указал специалист.

— Если купюра вызывает сомнения, то вам предоставят соответствующую справку — выпишут реквизиты денежного знака, ее номинал, год изготовления.Взамен вам выдадут деньги, а саму банкноту отправят на экспертизу, которая будет делаться в течение пяти рабочих дней, — рассказал Петропольский агентству «Прайм».

Если в кредитно-финансовой организации признают банкноту ненастоящей, на ней ставят оттиск «подделка», указывают наименование банка, дату, уведомляют об этом полицию и составляют протокол изъятия купюры.

Чтобы наказать человека за наличие фальшивой купюры, придется доказать злой умысел — в таком случае возможно наказание в виде лишения свободы до восьми лет, но суды «к таким делам относятся более придирчиво, поэтому не ведитесь на то, что вас запугивают, дескать, вы фальшивомонетчик, преступник», подчеркнул эксперт.

Ранее аналитик назвал самые популярные схемы обмана в «черную пятницу».

Читайте также: Роскачество раскрыло самые частые схемы мошенничества в Instagram

фальшивые купюрыкомментарий юристаденьги
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Все мнения
О проекте