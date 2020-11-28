Названы самые популярные российские поп-исполнители

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Исполнители Miyagi&AndyPanda возглавили рейтинг российских поп-музыкантов. Второе место досталось рэперу Элджею, на третьем месте — группа Little Big и Тимати.

Четвертое и пятое места заняли соответственно Zivert и Morgenshtern. При этом из представителей «традиционной» российской эстрады в рейтинг вошли только Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.

Рейтинг составлен газетой «Культура» на основе нескольких показателей, в том числе популярности песен на стриминговых платформах, количества просмотров и лайков видеоклипов, подписчиков в социальных сетях.

Ранее директор певца Бориса Моисеева рассказал, что исполнитель хотел бы спеть «Голубую луну» с Бузовой и Трубачом.

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