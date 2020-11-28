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Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 ноября
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 ноября

Татьяна Плотникова

Город

В субботу, 28 ноября, погоду в столичном регионе будет определять восточная часть циклона. Он принес облачную погоду с прояснениями и небольшими осадками.

Температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов тепла. В Подмосковье ожидается от минус одного до плюс двух градусов.

Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление начнет интенсивно расти, содержание кислорода в приземных слоях атмосферы, напротив, будет умеренно снижаться, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда вернется солнечная погода.

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