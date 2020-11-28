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Госсекретарь США рассказал о причинах введения санкций против российских компаний
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Госсекретарь США рассказал о причинах введения санкций против российских компаний

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Глава Госдепартамента США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон ввел санкции в отношении российских и китайских компаний.

Как заявил Помпео, санкции в отношении Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade в КНР, а также против группы «Низко», известной также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО «Элекон» в России были введены «за передачу чувствительных технологий и товаров ракетной программе Ирана».

Госсекретарь отметил, что это стало реакцией «на пагубную деятельность Ирана», сообщает РИА Новости.

Ранее в США назвали Россию и Китай «угрозой» для подводных кабелей.

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Иранантироссийские санкцииРоссия
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