Лукашенко заявил о планах США «дезинтегрировать» власть в России

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Соединенные Штаты хотят, чтобы российское руководство потеряло власть из-за событий в Белоруссии. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в пятницу, 27 ноября.

Как передает Sputnik Беларусь, в ходе визита в 6-ю ГКБ Минска президент республики озвучил выдержки из данных белорусских спецслужб, в которых отражено отношение западных политиков к событиям в Белоруссии, а также их планы в отношении некоторых стран.

Ссылаясь на документы КГБ Белоруссии, Лукашенко заявил, что США «хотят ускорить процесс дезинтеграции» в России за счет предоставления более широкого круга полномочий местным властям и «ограничения центральной власти».

— Мы будем поддерживать внутренний конфликт в российском обществе. Текущее руководство в России может потерять власть из-за событий в Беларуси, — сказал белорусский лидер, цитируя слова неназванного представителя американской стороны.

Лукашенко уточнил, что с таким заявлением аноним выступил накануне президентских выборов в Молдавии.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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