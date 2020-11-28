Международный валютный фонд отказал Украине в экстренной финансовой помощи

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Международный валютный фонд (МВФ) отказал Киеву в выделении денежных средств по инструменту emergency finаnce. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, страна получила ответ, в котором говорится, что МВФ не рассматривает возможность оказать экстренную помощь.

— Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: «Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce», — заявил Марченко в эфире телеканала «1+1».

Он уточнил, что Киев попросили работать в рамках действующей программы поддержки.

Ранее стало известно, что в июне в МВФ одобрили программу поддержки Украины на полтора года. Предполагаемый объем помощи был равен пяти миллиардам долларов. Первый транш, чуть меньше половины суммы, Киев получил. На текущей неделе руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Тимофей Милованов заявил, что страна не получила очередной транш.

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