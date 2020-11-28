Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Международный валютный фонд отказал Украине в экстренной финансовой помощи
Фото: pixabay.com

Международный валютный фонд отказал Украине в экстренной финансовой помощи

Вероника Кузьминова

В мире

Международный валютный фонд (МВФ) отказал Киеву в выделении денежных средств по инструменту emergency finаnce. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, страна получила ответ, в котором говорится, что МВФ не рассматривает возможность оказать экстренную помощь.

— Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: «Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce», — заявил Марченко в эфире телеканала «1+1».

Он уточнил, что Киев попросили работать в рамках действующей программы поддержки.

Ранее стало известно, что в июне в МВФ одобрили программу поддержки Украины на полтора года. Предполагаемый объем помощи был равен пяти миллиардам долларов. Первый транш, чуть меньше половины суммы, Киев получил. На текущей неделе руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Тимофей Милованов заявил, что страна не получила очередной транш.

Читайте также: В Раде назвали «огромной дырой» нехватку средств в бюджете Украины

МВФфинансовая поддержкаУкраина
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Все мнения
О проекте