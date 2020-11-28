Автомобилистам назвали способы снизить расход топлива зимой

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Правильное использование масла и давление воздуха в шинах позволяет снизить расход топлива в автомобиле зимой. Также объем бензина в баке зависит от стиля вождения.

Автомобилистам рекомендуют недолго прогревать машину, после чего спокойно тронуться. Это первое правило, благодаря которому можно снизить расход топлива. Также важно полностью очищать кузов от снега. Это помогает снизить сопротивление воздуху.

Также в зимнее время водителям рекомендуют использовать специальное автоодеяло, которое защищает мотор от мороза и не дает быстро остыть, если время стоянки не длительное.

Также автомобилистам советуют контролировать давление в шинах, так как это от этого напрямую зависит сопротивление, а значит и расход бензина. Еще в машине можно поменять масло — использовать раствор меньшей вязкости. И последнее — автомобилистам рекомендуют присмотреться к своему стилю вождения. Топливо можно сэкономить, если избегать лишних пробуксовок и ускорений, сообщает издание «За рулем».

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