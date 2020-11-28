Россияне оценили отдых в этом году на территории страны

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россияне во время отдыха в стране в этом году открыли для себя новые места и восхитились красотой природы. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Опрос был проведен среди более тысячи жителей России. У них спрашивали о том, как они путешествия в условиях пандемии. Порядка 28 процентов респондентов ответили, что открыли для себя новые места в России.

Еще 21 процент назвал отдых в стране неплохим, в том числе из-за природной красоты. Чуть меньше участников опроса, 19 процентов, ощутили, что цены на путешествия снизились. Меньше 10 процентов респондентов заметили улучшение качества сервиса и положительно оценили гастрономические точки на карте РФ, передает RT.

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