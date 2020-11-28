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Сколковский путепровод отремонтируют в Москве
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Сколковский путепровод отремонтируют в Москве

Василиса Чернявская 

Город
Россия, Москва, МКАД, 53-й километр, внутренняя сторонаКарта всех событий

В столице проведут капитальный ремонт Сколковского путепровода, расположенного на 53-м километре Московской кольцевой автодороги. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 28 ноября.

По его словам, решение о ремонте было принято из-за нарушения гидроизоляции и деформационных швов над опорами сооружения. Эксплуатация объекта в данных условиях небезопасна.

В частности, в рамках капремонта планируется отремонтировать и покрасить железобетонные конструкции сооружения, произвести замену деформационных швов на новые, а также выполнить гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие.

— На время проведения работ будет частично ограничиваться движение автотранспорта с поэтапным перекрытием двух полос в каждом направлении, — отметил Петр Бирюков.

Добавляется, что завершение капремонта Сколковского путепровода запланировано на февраль 2021 года.

Читайте также: Петр Бирюков: В Москве отремонтировали более 30 мостовых сооружений

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