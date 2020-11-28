Москвичи выбрали лучшее произведение для детей на литературном конкурсе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Участники проекта «Активный гражданин» выбрали победителя конкурса на соискание Премий имени Корнея Чуковского в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей». В голосовании приняли участие 138,4 тысячи человек.

Победителем была названа книга о том, как жить в согласии с природой, «Наша Земля — дышит» детской писательницы Евгении Басовой. Более 14 тысяч человек назвали эту книгу лучшей.

На втором месте оказалась книга Екатерины Завалишиной «Охота на сон. Сказка-засыпайка». За нее проголосовали более 12,4 тысячи человек. Автор рассказывает, что нужно делать для того, чтобы не спугнуть сновидения.

Третьей стала работа Дарьи Герасимовой «Удивительные звери». Произведение посвящено необычным фактам из жизни животных.

В шорт-лист конкурса вошло 21 произведение. Конкурс на соискание Премий Корнея Чуковского был учрежден весной этого года столичным правительством. Работы оценивали известные литераторы и эксперты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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