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В Москве началась подготовка к онлайн-конкурсу«Городская мастерская семейного творчества ― 2021»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Москве началась подготовка к онлайн-конкурсу«Городская мастерская семейного творчества ― 2021»

Юлия Зыкина

Общество

С 25 ноября по 14 января детей и родителей ждут бесплатные мастер-классы.

В рамках подготовки к онлайн-конкурсу можно попробовать сразу все направления мастер-классов или выбрать что-то одно: рисунок, фотография, декоративно-прикладное искусство, моделирование, танцы, музыкальная композиция, постановка, видеоролик или литературное произведение. Занятия пройдут на платформе Zoom, все подробности на сайте tvoridoma.moscow/ online.

В эту субботу, 28 ноября, в 12:00 фотограф, путешественник и мореплаватель Михаил Сагателов расскажет о том, как делать эффектные снимки при плохом освещении, и ответит на вопросы, связанные с созданием красивых и нестандартных кадров. Эти знания можно будет применять не только в рамках конкурса, но и в жизни.

На следующей неделе в мастерской живописи, ваяния и зодчества «Столичного цеха деятелей культуры» для самых маленьких организаторы подготовили творческий урок по рукоделию. Проведет его художник Ленара Усеинова. Она покажет, как из пластилина и материалов, которые всегда можно найти дома, смастерить забавные поделки. Трансляцию запланировали на 1 декабря, начало в 15:00.

Любителям танцев понравится мастер-класс балерины Большого театра Анастасии Шиловой. Под ее руководством участники освоят основы балета. Попробовать себя в классическом танце можно будет 5 декабря в 15:30.

После мастер-классов стартует сбор заявок на участие в конкурсе. Главное условие — творческая работа должна быть создана всей семьей с обязательным участием несовершеннолетних детей.

Всем командам необходимо будет выбрать лидера, определиться с проектом, записать небольшой видеоотчет или предоставить фотографии с описанием, какую часть работы выполнял каждый член команды.

Конкурс «Городская мастерская семейного творчества» впервые проведен в онлайн-формате этим летом. Тогда москвичи прислали 937 семейных проектов. Поэтому организаторы решили сделать конкурс ежегодным, и в 2021 году состоится второй сезон.

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